Синий с белым в дизайне интерьера: 5 идей, как можно использовать это классическое сочетание

Классическое сочетание синего и белого обожают все дизайнеры интерьеров за неизменную привлекательность. Если вы любите эти цвета, но не знаете, как их правильно использовать, – читайте дальше.

"Синий можно использовать в любой комнате в доме благодаря широкому спектру доступных оттенков: от нежных светло-голубых, учитывая утиное яйцо или небесно-голубой до ярких электрических оттенков, таких как кобальт или королевский синий, и глубоких темно-синих оттенков", – объясняет ведущий специалист Доминик Майленд.

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Вариантов, как использовать сочетание синего и белого, может быть множество. Мы предлагаем 5 вневременных, популярных и очень простых идей.

Сочетайте темно-синий и белый для роскошного вида

Отделка гостиной темно-белым цветом / Фото James Hare

Синий и белый часто сочетают в сложных узорах.

Интересные узорные обои / Фото Manuel Canovas

Сделайте выбор в пользу вечных сине-белых полосок

Гостиная в прибрежном стиле с полосатым диваном / Фото Future

Сочетайте разные оттенки синего и белого

Ванная комната, облицованная сине-белой и бирюзовой плиткой / Фото Sophie Eyeington Interiors

Создайте контраст с помощью синего

Белая кухня с синим островом / Фото Tom Howley