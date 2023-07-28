Синий с белым в дизайне интерьера: 5 идей, как можно использовать это классическое сочетание
Источник:Homes & Gardens
Классическое сочетание синего и белого обожают все дизайнеры интерьеров за неизменную привлекательность. Если вы любите эти цвета, но не знаете, как их правильно использовать, – читайте дальше.
"Синий можно использовать в любой комнате в доме благодаря широкому спектру доступных оттенков: от нежных светло-голубых, учитывая утиное яйцо или небесно-голубой до ярких электрических оттенков, таких как кобальт или королевский синий, и глубоких темно-синих оттенков", – объясняет ведущий специалист Доминик Майленд.
Обратите внимание Клубный дом в уютном районе: КН РИЭЛ о преимуществах нового проекта во Львове
Вариантов, как использовать сочетание синего и белого, может быть множество. Мы предлагаем 5 вневременных, популярных и очень простых идей.