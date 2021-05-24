В Сочи продают двушку за 29 миллионов долларов: что в ней особенного

В российском городе Сочи выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене. Продавец хочет получить за жилье более 29 миллионов долларов (798 миллионов гривен).

Объявление о продаже объекта недвижимости появилось в интернете. Как выглядит квартира – смотрите ниже.

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Что известно о квартире

Двухкомнатная квартира расположена на 11 этаже 21-этажного дома по улице Войковой, 21.

Владелец оценил свою двушку в 29 миллионов долларов / Скриншот с cian

Площадь жилья составляет 91 квадратный метр, жилая – 48 "квадратов", кухня – 31 квадратный метр. Продавец хочет получить по 319 тысяч долларов (8,78 миллионов гривен) за квадратный метр.

Ремонт в квартире довольно простой / Фото cian

В квартире есть кухня с выходом на просторную лоджию и две отдельных спальни. В жилье сделан довольно бюджетный ремонт в светлых оттенках.

Из кухни есть выход на лоджию / Фото cian

Также есть необходимая мебель: двухспальная кровать, шкаф-купе, кухонный гарнитур, стол и стулья, двухъярусная кровать, диван, комод и кофейный столик.

В квартире есть простая мебель / Фото cian

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На лоджии есть кофейный столик / Фото cian

По словам владельца объекта недвижимости, жилье подойдет для проживания или сдачи в аренду, ведь расположено на центральной улицы Сочи.

Чем вызвана такая цена продавец не уточняет.