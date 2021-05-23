Таким образом власти хотят привлечь внимание новых жителей. Где и на каких условиях можно купить дом по указанной цене – читайте ниже.

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Где продают дома по 1 евро и на каких условиях

Жилище по смешной цене можно купить в коммуне Рубе, которая находится на границе с Бельгией. Там есть около 2,5 тысячи заброшенных объектов.

Для того чтобы получить заявленные условия, новые владельцы обязуются сделать ремонт в зданиях и не продавать их в течение 5 лет.

Домом в Рубе можно обзавестись всего за 1 евро / Фото vparis

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В то же время в коммуне Шан-дю-Буль, где проживает 388 человек, можно приобрести участок под застройку.

Цена квадратного метра территории обойдется всего в 1 евро. Это место с нетронутой природой называют идеальным для отдыха от городского шума и суеты.

В Шан-дю-Буль хотят привлечь постоянных жителей / Фото planetofhotels

В деревне 25% домов принадлежат британцам, которые приезжают в отпуск. Однако мэр выступил за привлечение постоянных жителей. По его словам, приоритет будет предоставляться семьям с детьми.