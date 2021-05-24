Оголошення про продаж об'єкта нерухомості з'явилося в інтернеті. Як виглядає квартира – дивіться нижче.
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Що відомо про квартиру
Двокімнатна квартира розташована на 11 поверсі 21-поверхового будинку на вулиці Войкова, 21.
Власник оцінив свою двушку у 29 мільйонів доларів / Скриншот з cian
Площа житла складає 91 квадратний метр, житлова – 48 "квадратів", кухня – 31 квадратний метр. Продавець хоче отримати по 319 тисяч доларів (8,78 мільйонів гривень) за квадратний метр.
Ремонт у квартирі доволі простий / Фото cian
У квартирі є кухня з виходом на простору лоджію та дві окремі спальні. У житлі зроблено досить бюджетний ремонт у світлих відтінках.
З кухні є вихід на лоджію / Фото cian
Також є необхідні меблі: двоспальне ліжко, шафа-купе, кухонний гарнітур, стіл і стільці, двоярусне ліжко, диван, комод і кавовий столик.
У квартирі є прості меблі / Фото cian
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На лоджії є кавовий столик / Фото cian
За словами власника об'єкта нерухомості, житло підійде для проживання чи здачі в оренду, адже розташоване на центральній вулиці Сочі.
Чим викликана така ціна продавець не уточнює.