Повідомляється, що раніше переселенці жили у комунальних приміщеннях, непридатних для довготривалого проживання. При цьому дехто із них виїхав на Львівщину ще у березні.
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Що відомо про соціальне житло на Львівщині
Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, для створення повноцінного житла впродовж чотирьох місяців у закинутому раніше приміщенні проводили ремонтні роботи. На це витратили 16 мільйонів гривень.
Вартість ремонту – 16,1 мільйона гривень. З них 13,7 мільйона – це кошти громадських благодійних організацій. А 2,4 мільйона – гроші з обласного бюджету,
– розповів він.
У будинку облаштовано 30 мініквартир / Фото Суспільне
Зараз тут облаштовано 30 мініквартир для 30 родин. Кожна родина буде мати власну кухню, власний санвузол.
При цьому на Львівщині залишається близько 10 тисяч переселенців, які живуть у непристосованих для тривалого проживання приміщеннях і потребують нового житла.
Зараз 25 об'єктів перебувають в ремонтах і це дасть змогу розселити до кінця року близько 5 тисяч людей. Переважно це довгобуди або незавершене будівництво, установи профтехосвіти, які ремонтуються за кошти обласного бюджету і благодійних організацій,
– додає Максим Козицький.
Для переселенців це тимчасове житло. Після перемоги відремонтовані приміщення перейдуть місцевій громаді.
Будинки умебльовані та мають усю необхідну техніку / Фото Суспільне