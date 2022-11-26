На Львівщині облаштували соціальне житло для вимушених переселенців

У селі Неслухів, що на Львівщині, відкрили соціальне житло для вимушених переселенців. Там облаштували 30 квартир, де житиме майже сотня людей. Зокрема, сім'ї з дітьми та люди похилого віку з регіонів, де відбуваються бойові дії.

Повідомляється, що раніше переселенці жили у комунальних приміщеннях, непридатних для довготривалого проживання. При цьому дехто із них виїхав на Львівщину ще у березні.

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Що відомо про соціальне житло на Львівщині

Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, для створення повноцінного житла впродовж чотирьох місяців у закинутому раніше приміщенні проводили ремонтні роботи. На це витратили 16 мільйонів гривень.

Вартість ремонту – 16,1 мільйона гривень. З них 13,7 мільйона – це кошти громадських благодійних організацій. А 2,4 мільйона – гроші з обласного бюджету,

– розповів він.