Слились с природой: 12 отелей, которые вдохновляют на путешествия

Удачно подобранное жилье является залогом успешного путешествия в новую страну. Если вы любите изучить природу, эти дома вас точно поразят.
Часто гостиничные жемчужины следует искать не в шумных центральных частях города, а в далеких окрестностях. Погрузиться в уникальную атмосферу архитектурного и природного наследия можно в этих локациях, найденных на Airbnb.
Интересно Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция
12 уникальных отелей, которые удивят
Архитектор из США поразил своим креативным видением зданий
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Стильный номер тщательно спрятан в скалу: штат Юта, США
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
В объятиях природы в Словении
Фото Boredpanda
Нетривиальный дом, созданный из натуральных материалов, расположился на Бали
Фото Boredpanda
Эта старая ветряная мельница конвертировалась в новую современную гостиницу в Греции
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Оригинальное здание отеля в Калифорнии, США
Фото Boredpanda
Уютный ящик для теплых воспоминаний и ночлегов в Норвегии
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Еще одну ветряную мельницу переоборудовали в роскошный отель в Понта-Делгада на Азорских островах в Португалии
Фото Boredpanda
Уникальный бамбуковый дом, расположенный на Бали, Индонезия
Фото Boredpanda
Вы бы точно хотели провести ночь в этом одиноком дирижабле с захватывающим видом в Шотландии
Фото Boredpanda
Удивительный пейзаж на горах в Вестланде, Норвегия
Фото Boredpanda