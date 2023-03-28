Часто готельні перлини варто шукати не у шумних центральних частинах міста, а на далеких околицях. Поринути в унікальну атмосферу архітектурної та природної спадщини можна у цих локаціях, які знайшли на Airbnb.

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12 унікальних готелів, які здивують

Архітектор зі США вразив своїм креативним баченням будівель

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Стильний номер ретельно захований у скелю: штат Юта, США

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В обіймах природи у Словенії

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Цей старий вітряк конвертувався у новий сучасний готель у Греції

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Затишна скринька для теплих спогадів та ночівлі у Норвегії

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Ще один вітряк переобладнали у розкішний готель в Понта-Делгада на Азорських островах у Португалії

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Дивовижний краєвид на гори у Вестланді, Норвегія Фото Boredpanda