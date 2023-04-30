5 удивительных современных домов за менее 600 тысяч долларов
Источник:Realtor
Здание середины прошлого века с современным дизайном – очень желанная недвижимость в США. Приобрести его легко можно разве за большие средства. Но горячие предложения все же встречаются.
Хотя современные дома середины века имеют общие черты, например оригинальные открытые планы этажей, чистые линии и панорамные окна, каждое жилье отличается. Предлагаем рассмотреть 5 домов, цена которых не превышает 600 тысяч долларов. Один стоит даже 300 тысяч долларов.
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Лас-Вегас, Невада
- Цена: 539 999 долларов
Дом площадью 1720 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. На дворе обустроен бассейн.
Карнеги, Пенсильвания
- Цена: 565 тысяч долларов
Сохранившийся современный дом 1976 года имеет типичный открытый план этажа, пол из итальянской плитки и нестандартный каменный камин в стиле середины века. Он включает три спальни и две ванные комнаты.
Дом с тремя спальнями / Фото Realtor
Талса, Оклахома
- Цена: 549 тысяч долларов
Немногие дома столь же интересны внутри, как снаружи. Этот дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Среди особенностей мозаичные полы, двусторонний камин, панорамные и мансардные окна.
Гаррисон Тауншип, Огайо
- Цена: 310 тысяч долларов
Дом расположен на обособленной вершине холма примерно в 12 милях от Дейтона. Он вмещает четыре спальни и три ванных комнаты.
Особенно интересна планировка со всеми четырьмя спальнями, кухней и большой открытой комнатой на основном уровне. На нижнем уровне есть подсобные помещения, большое развлекательное пространство с баром и прачечная.
Доравилл, Джорджия
- Цена: 595 тысяч долларов
Этот дом площадью 1968 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами идеален для отдыха. Здесь также есть три патио, где можно хорошо провести время с родными или друзьями.