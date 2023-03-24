Эти идеи поражают: фактуры, цвета и инновационность. Мы создали подборку исключительных уникальных концепций, которые удивят.

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Проекты домов, ставших произведениями искусства

Дизайн этого дома поражает куда больше, чем природа вокруг

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Этот дизайнер выбирал краски под палитру природы

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Среди скал потерялась эта уникальная архитектурная находка

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Идеальное место для того, чтобы слиться с природой

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Идеальный дом для интровертов: привлекательное одиночество среди озера в окружении гор

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Дом-мечта для желающих забыть о проблемах и отдохнуть

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Эта изысканная архитектура так и веет спокойствием

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В существование этой постройки сложно поверить: воплотил ее настоящий талант

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Если объединить модернизм и природу, может получиться уникальный тандем

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На краю скалы разлегся изысканный особняк

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Роскошный стеклянный замок среди джунглей

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