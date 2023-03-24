На грани реальности: дома, ставшие произведениями искусства

Архитектура – это отдельный вид современного искусства. Создателям удается умело вписывать свои произведения как в урбанистический стиль, так и в естественные мотивы.
Эти идеи поражают: фактуры, цвета и инновационность. Мы создали подборку исключительных уникальных концепций, которые удивят.
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Проекты домов, ставших произведениями искусства
Дизайн этого дома поражает куда больше, чем природа вокруг
Фото Boredpanda
Этот дизайнер выбирал краски под палитру природы
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Среди скал потерялась эта уникальная архитектурная находка
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Идеальное место для того, чтобы слиться с природой
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Идеальный дом для интровертов: привлекательное одиночество среди озера в окружении гор
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Дом-мечта для желающих забыть о проблемах и отдохнуть
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Эта изысканная архитектура так и веет спокойствием
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В существование этой постройки сложно поверить: воплотил ее настоящий талант
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Если объединить модернизм и природу, может получиться уникальный тандем
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На краю скалы разлегся изысканный особняк
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Роскошный стеклянный замок среди джунглей
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