Благодаря особенностям конструкции обычную или даже обязательную деталь можно стильно интегрировать, обыграть или скрыть, тем самым спасая дизайн помещения от чрезмерного обременения деталями.
Интересно ЖК в сердце старого Львова: как КН РИЭЛ объединяет историю и современные решения
Преимущества дверей-невидимок
Дверь скрытого монтажа тщательно интегрирована в интерьер. Выдают такие детали разве что дверные ручки и небольшие щели между полотном и коробкой, но и с этими моментами можно максимально меньше внимания привлечь к проходу, выбрав незаметную ручку и до минимума уменьшив расстояние.
Дверь скрытого монтажа имеет ряд преимуществ. Они максимально сливаются с поверхностью основных стен и полностью повторяют их цвет и текстуру. Альтернативная отделка позволяет их шпонировать, красить, наносить нужные материалы или даже встроить зеркала.
Если в вашей комнате расположено несколько выходов, это отличная возможность отвлечь внимание от дверных приемов и сделать акцент на дизайне. Также вы можете избежать визуальной нагрузки. Лучше всего такие двери подойдут для санузла, гардеробной комнаты или подсобного помещения.
Такая дверь отличается также прочностью и долговечностью. Это становится возможным благодаря алюминиевому контуру по всему периметру полотна двери, что и предохраняет их от механических повреждений. А также дверь имеет мощную шумоизоляцию, что станет дополнительным преимуществом в квартире или доме.
Дверь скрытого монтажа – это стильно / Фото Pexels
Секрет механизма
Конструкция скрытой двери может состоять из нескольких технических приемов, отличающихся у производителей.
- У кого-то коробка монтируется в специальную нишу. Это позволяет полотну оказаться на одном уровне со стеной.
- Кто-то просто забирает наличники, что также помогает полотну слиться со стеной.
- Аккуратное оформление дверного приёма возможно и при использовании врезных петель. Их монтируют в сам короб, так что снаружи они незаметны.
- Незаметные ручки – еще один лайфхак производителей, позволяющий максимально скрыть детали в интерьере.