Завдяки особливостям конструкції звичайну чи навіть обов'язкову детально можна стильно інтегрувати, обіграти чи приховати, тим самим рятуючи дизайн помешкання від надмірного обтяження деталями.

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Переваги дверей-невидимок

Двері прихованого монтажу ретельно інтегровані в інтер'єр. "Видають" такі деталі хіба що дверні ручки та невеликі щілини між полотном та коробкою, але і з цими моментами можна максимально менше уваги привернути до проходу, обравши непомітну ручку та до мінімуму зменшивши відстань.

Двері прихованого монтажу мають низку переваг. Вони максимально зливаються з поверхнею основних стін та повністю повторюють їхній колір і текстуру. Альтернативне оздоблення дозволяє їх шпонувати, фарбувати, наносити потрібні матеріали чи навіть вмонтувати дзеркала.

Якщо у вашій кімнаті розташовано одразу кілька виходів, це чудова можливість відвернути увагу від дверних прийомів та зробити акцент на дизайні. Також ви можете уникнути візуального навантаження. Найкраще такі двері підійдуть для санвузла, гардеробної кімнати або ж підсобного приміщення.

Цікаво! Приховані конструкції можуть встановлюватися лише між кімнатами, і не підходять для зовнішнього застосування.

Такі двері відзначаються також міцністю та довговічністю. Це стає можливим завдяки алюмінієвому контуру по всьому периметру полотна дверей, що й захищає їх від механічних пошкоджень. А також двері мають потужну шумоізоляцію, що стане додатковою перевагою у квартирі чи будинку.



Двері прихованого монтажу – це стильно / Фото Pexels

Секрет механізму

Конструкція прихованих дверей може складатись з кількох технічних прийомів, які різняться у виробників.