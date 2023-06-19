Такая дверь – признак современной квартиры: вот почему ее стоит установить

Дверь скрытого монтажа – это дань современным интерьерным веяниям и стильная изюминка в дизайне квартиры или дома.

Благодаря особенностям конструкции обычную или даже обязательную деталь можно стильно интегрировать, обыграть или скрыть, тем самым спасая дизайн помещения от чрезмерного обременения деталями.

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Преимущества дверей-невидимок

Дверь скрытого монтажа тщательно интегрирована в интерьер. Выдают такие детали разве что дверные ручки и небольшие щели между полотном и коробкой, но и с этими моментами можно максимально меньше внимания привлечь к проходу, выбрав незаметную ручку и до минимума уменьшив расстояние.

Дверь скрытого монтажа имеет ряд преимуществ. Они максимально сливаются с поверхностью основных стен и полностью повторяют их цвет и текстуру. Альтернативная отделка позволяет их шпонировать, красить, наносить нужные материалы или даже встроить зеркала.

Если в вашей комнате расположено несколько выходов, это отличная возможность отвлечь внимание от дверных приемов и сделать акцент на дизайне. Также вы можете избежать визуальной нагрузки. Лучше всего такие двери подойдут для санузла, гардеробной комнаты или подсобного помещения.

Скрытые конструкции могут устанавливаться только между комнатами и

Такая дверь отличается также прочностью и долговечностью. Это становится возможным благодаря алюминиевому контуру по всему периметру полотна двери, что и предохраняет их от механических повреждений. А также дверь имеет мощную шумоизоляцию, что станет дополнительным преимуществом в квартире или доме.



Дверь скрытого монтажа – это стильно / Фото Pexels

Секрет механизма

Конструкция скрытой двери может состоять из нескольких технических приемов, отличающихся у производителей.