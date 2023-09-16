Эти дома, вдохновленные сельской местностью, объединили привлекательные элементы традиционного фермерского дома (крыльца и уютные жилые помещения) со стилем современных жилищ. Вот несколько доступных вариантов в разных штатах США по цене до 400 тысяч долларов США.
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Орандж, Техас
- Цена: 399 тысяч долларов
Дом с четырьмя спальнями, где объединили современный стиль в комфорт / Фото Realtor
Кроссвелл, Мичиган
- Цена: 389 900 долларов
Антикварный дом с тремя спальнями / Фото eXp Realty
Хэмптон, Джорджия
- Цена: 348 тысяч долларов
Очаровательный обновленный дом 1900 года с четырьмя спальнями / Фото Realtor
Вестфилд, Нью-Йорк
- Цена: 349 тысяч долларов
Дом с четырьмя спальнями и широкой верандой / Фото Realtor
Текумсе, Оклахома
- Цена: 266 тысяч долларов
Дом с тремя спальнями на лесном участке / Фото Realtor