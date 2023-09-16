Ці будинки, натхненні сільською місцевістю, поєднали привабливі елементи традиційного фермерського будинку (ґанки та затишні житлові приміщення) із стилем сучасних помешкань. Ось кілька доступних варіантів у різних штатах США за ціною до 400 тисяч доларів США.
Зверніть увагу Пільгова іпотека під 7%: скільки доведеться платити за власну квартиру в різних містах України
Орандж, Техас
- Ціна: 399 тисяч доларів
Будинок з чотирма спальнями, де поєднали сучасний стиль у комфорт / Фото Realtor
Кроссвел, Мічиган
- Ціна: 389 900 доларів
Антикварний будинок з трьома спальнями / Фото eXp Realty
Гемптон, Джорджія
- Ціна: 348 тисяч доларів
Чарівний оновлений будинок 1900 року з чотирма спальнями / Фото Realtor
Вестфілд, Нью-Йорк
- Ціна: 349 тисяч доларів
Будинок з чотирма спальнями та широкою верандою / Фото Realtor
Текумсе, Оклахома
- Ціна: 266 тисяч доларів
Будинок з трьома спальнями на лісовій ділянці / Фото Realtor