Ці будинки, натхненні сільською місцевістю, поєднали привабливі елементи традиційного фермерського будинку (ґанки та затишні житлові приміщення) із стилем сучасних помешкань. Ось кілька доступних варіантів у різних штатах США за ціною до 400 тисяч доларів США.

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Орандж, Техас

Ціна: 399 тисяч доларів

Будинок з чотирма спальнями, де поєднали сучасний стиль у комфорт / Фото Realtor

Кроссвел, Мічиган

Ціна: 389 900 доларів

Антикварний будинок з трьома спальнями / Фото eXp Realty

Гемптон, Джорджія

Ціна: 348 тисяч доларів

Чарівний оновлений будинок 1900 року з чотирма спальнями / Фото Realtor

Вестфілд, Нью-Йорк

Ціна: 349 тисяч доларів

Будинок з чотирма спальнями та широкою верандою / Фото Realtor

Текумсе, Оклахома

Ціна: 266 тисяч доларів

Будинок з трьома спальнями на лісовій ділянці / Фото Realtor