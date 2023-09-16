Пять современных фермерских домов до 400 тысяч долларов, которые сейчас продают в США

В современном фермерском доме есть нечто, что вызывает чувство уюта и покоя. К тому же они очень красивы, поэтому популярны среди местных в США.

Эти дома, вдохновленные сельской местностью, объединили привлекательные элементы традиционного фермерского дома (крыльца и уютные жилые помещения) со стилем современных жилищ. Вот несколько доступных вариантов в разных штатах США по цене до 400 тысяч долларов США.

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Орандж, Техас

Цена: 399 тысяч долларов

Дом с четырьмя спальнями, где объединили современный стиль в комфорт / Фото Realtor

Кроссвелл, Мичиган

Цена: 389 900 долларов

Антикварный дом с тремя спальнями / Фото eXp Realty

Хэмптон, Джорджия

Цена: 348 тысяч долларов

Очаровательный обновленный дом 1900 года с четырьмя спальнями / Фото Realtor

Вестфилд, Нью-Йорк

Цена: 349 тысяч долларов

Дом с четырьмя спальнями и широкой верандой / Фото Realtor

Текумсе, Оклахома

Цена: 266 тысяч долларов

Дом с тремя спальнями на лесном участке / Фото Realtor