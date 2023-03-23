Это должно быть в вашей квартире: 6 советов для тех, кто делает ремонт
Каждый год приносит нам новые открытия и тренды не только в области дизайна, но и в других технических областях, упрощающих обыденность.
Эти изобретения вам точно не следует игнорировать и учесть при создании дизайна. Что обязательно должно быть в современной квартире, рассказываем в подборке 24 канала.
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Что должно быть в современной квартире
Мастер-включатель
Неизменная вещь в любом современном доме. Вам не нужно будет каждый раз проверять, выключили ли вы свет во всех комнатах, ведь это можно будет сделать в один клик с помощью выключателя у двери. Интересно, что по возвращении домой вы можете нажать выключатель и свет появится только в тех комнатах, где вы его оставили.
Встроенная гладильная доска и сушилка
Эти девайсы по отдельности будут точно лишними в вашей квартире. Поэтому стоит позаботиться об этом заранее и выделить немного места в гардеробе или ванной комнате.
Мебель со встроенной гладильной доской и сушилкой / Фото Good house
Кухонная вытяжка наискось
Предлагаем вам задуматься об альтернативе для устаревших прямых вытяжек. Усовершенствованная скошенная модель не будет перегружать пространство и мешать во время приготовления пищи.
Плинтус скрытого монтажа
Выбирайте стильные решения для нового дома / Фото ecotec
Именно такие алюминиевые предметы декора не только могут заменить устаревшие пластмассовые или другие агрегаты, но и дополнят современный дизайн. Немалой популярностью пользуются плинтусы с подсветкой, которые будут выполнять дома двойную функцию и придадут уютной атмосферы дому вечером.
Теплая стена вместо полотенцесушителя
Именно так, в ванной комнате не обязательно должен быть полотенцесушитель, особенно когда квадратура ну очень ограничена. Лучше уберечь пространство для другого, а заменить атрибут можно теплой стеной, которая будет служить дополнительным источником прогрева комнаты.
Большое количество розеток
Банальный совет, который решит ваши проблемы и лишит надоедливых удлинителей раз и навсегда. Щедро разбрасывайте розетки по всей квартире: у кровати, в рабочей зоне и на кухне.