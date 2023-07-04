Вот три совета, которыми поделились опытные дизайнеры интерьера. Независимо от того, проектируете ли вы свой дом или просто обновляете готовую комнату, они пригодятся вам.

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Выбирайте кривые линии

Выгнутые линии могут действительно улучшить современное пространство. "От закругленных углов на мебели до арочных зеркал и дверных проемов, кривые создают такое измерение! Они помогают сбалансировать пространство", – говорят эксперты.

Есть много способов добавить кривые линии. Выберите пышный диван или кресло. Даже изогнутый книжный шкаф, зеркало или произведение искусства могут вызвать визуальный интерес.

Откажитесь от белого в пользу кремово-нейтральных оттенков

"Потребители склоняются к кремовым нейтральным тонам, которые достаточно универсальны, чтобы сделать пространство спокойным и нейтральным, в то же время теплым и привлекательным", – говорят специалисты.

Нейтральная основа дает возможность создать яркий и интересный акцент. Это можно сделать с помощью текстиля или декоративных элементов.

Выбирайте натуральный камень и белое дерево

Хотя искусственные материалы обычно дешевле, натуральные – всегда лучше в современном доме.

"Натуральный камень и белая древесина – это основа современного дизайна. Эти материалы теплые и привлекательные и помогают связать жителей с природой. Эти элементы создают успокаивающую и возвышенную атмосферу, напоминающую скандинавский дизайн", – считают дизайнеры.