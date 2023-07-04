Ось три поради, якими поділилися досвідчені дизайнери інтер'єру. Незалежно від того, чи ви зараз проєктуєте свій дім, чи просто оновлюєте готову кімнату, вони стануть вам у пригоді.

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Обирайте криві лінії

Вигнуті лінії можуть справді покращити сучасний простір. "Від закруглених кутів на меблях до аркових дзеркал і дверних прорізів, криві створюють такий вимір! Вони допомагають збалансувати простір", – кажуть експерти.

Існує багато способів додати криві лінії. Виберіть пишний диван або крісло. Навіть вигнута книжкова шафа, дзеркало чи твір мистецтва можуть викликати візуальний інтерес.

Відмовтеся від білого на користь кремово-нейтральних відтінків

"Споживачі схиляються до кремових нейтральних тонів, які є досить універсальними, щоб зробити простір спокійним і нейтральним, водночас теплим і привабливим", – говорять фахівці.

Нейтральна основа дає можливість для створення яскравого та цікавого акценту. Це можна зробити за допомогою текстилю чи декоративних елементів.

Вибирайте натуральний камінь і біле дерево

Хоча штучні матеріали зазвичай дешевші, натуральні =- завжди кращі в сучасному будинку.

"Натуральний камінь і біла деревина – це основа сучасного дизайну. Ці матеріали є теплими та привабливими та допомагають пов'язати мешканців з природою. Ці елементи створюють заспокійливу та піднесену атмосферу, що нагадує скандинавський дизайн", – вважають дизайнери.