Впервые на рынке: продают современный дом с видами на океан

Единственный в своем роде пляжный домик в Уоррентоне, штат Орегон, впервые появился на рынке. С балкона и большинства окон открывается невероятный пейзаж на океан.

Современный, наполненный светом дом, продается за 1,2 миллиона долларов. Он расположен очень близко к пляжу – идти максимум 10 минут.

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Современный шедевр

Дом с тремя спальнями был спроектирован в 2014 году. Над ним работал опытный архитектор, известный во всем регионе своими вдохновенными, современными и сельскими домами, дополняющими окружающие ландшафты.

Жилье площадью 134 квадратных метров. Он был точно построен на основе определенного количества людей. В одной из спален есть четыре встроенные двухъярусные кровати с местом для хранения вещей, а также просторная зона отдыха. Другие спальни вмещают отдельные ванные комнаты.

Кроме спален, в доме есть открытая гостиная и обеденная зона, которые "купаются" в естественном свете.

Сквозь панорамные окна можно любоваться природой / Фото Realtor

С балкона и большинства окон дома открывается удивительный вид на океан. Когда видишь это, становится ясно, почему это место назвали "прибрежным убежищем".

"Благодаря дизайну, красоте, расположению и удобной планировке этажа это действительно единственный такой дом на рынке", – говорит агент по листингу Джон Патрик Фаэрти.

На дворе есть много места для семейного отдыха. Здесь обустроили зону для пира со встроенной бетонной ямой для костра и скамейками.