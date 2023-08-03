Внешне довольно странно: современный дом в форме прямоугольника привлекает много внимания

Современное здание в историческом районе Барелас в Альбукерке, штат Нью-Мексико, продают за 400 тысяч долларов. Дом не похож на другие, ведь он четкой прямоугольной формы и не имеет видимой крыши.

Местные узнают дом по телевидению, ведь когда-то это помещение показывали в одном шоу. Очевидно, оно действительно заинтересовало многих. Известно, что здание спроектировало немецкий архитектор.

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Интересный и даже удивительный экстерьер, но роскошный интерьер

Несмотря на эстетику середины прошлого века жилье построили только в 2020 году. Нынешние владельцы – единственные люди, жившие в доме.

Интерьер имеет площадь 167 квадратных метров. Внутри установлен бетонный пол с резцами и стальная лестница с ореховыми перилами ручной работы. Раздвижная стеклянная стена в гостиной и столовой открывает вид на частный внутренний дворик и доступ к нему.

В доме есть кухня, гостиная, две спальни и две ванные комнаты. План этажа включает офисные помещения и вторую жилую зону, которую можно использовать в качестве художественной студии, медиакомнаты или даже третьей спальни.

Интерьер в светлых оттенках / Фото Realtor

Дом расположен недалеко от центра Альбукерке и его знаменитого зоопарка, расположенного так близко, что можно услышать рев львов с заднего двора. Жилье граничит с городской зеленой зоной Боске.

"Боске – это лес, который растет вдоль реки Рио-Гранде. Это один из самых больших, если не самый большой городской речной лес в Соединенных Штатах", – рассказал агент по листингу Бритт Харвилл.