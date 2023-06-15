Лучшее из обоих миров: современный фермерский дом поблизости Чикаго ищет владельца

Новый фермерский дом продают в поселке Виннетка, недалеко от шумного Чикаго. Одновременно именно жилье расположено в очень спокойном и тихом месте у озера Мичиган.

Из-за расположения в сельской местности, но совсем близко к городу, этот дом предлагает лучшее из обоих миров. Дом появился на рынке за 4 700 000 долларов.

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Современный фермерский дом

Дом с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами расположен на площади 1 гектар. Также здесь есть теннисный корт, открытый гриль-станция, винный погреб, патио и гараж.

В основном люкс сделаны сводчатые деревянные потолки, он имеет две гардеробные, ванную комнату и парную. Также в номерах есть кинотеатр и комната игровых автоматов. Здесь можно хорошо отдыхать хоть каждый день.

Внутри есть много деталей из натуральных материалов / Фото VHT Studios

Впечатляющий одноуровневый проект создал архитектор Пол Констант, имеющий поклонников в районе Чикаго. "У него собственный уникальный стиль. Все его дома очень разные и очень высокого качества", – говорит агент по листингу Керри МакКормик.

По его словам, дом привлекает покупателей из-за отличного расположения. Он расположен в 35 километрах к северу от Чикаго. Кроме того, преимуществом дома является то, что он большой и имеет двор. Спрос на такую недвижимость вырос после пандемии.

Озелененный двор с зоной отдыха / Фото VHT Studios