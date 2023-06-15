Через розташування в сільській місцевості, але зовсім близько до міста, цей будинок пропонує найкраще з обох світів. Дім з'явився на ринку за 4 700 000 доларів.

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Сучасний фермерський будинок

Будинок із чотирма спальнями та шістьма ванними кімнатами, розташований на площі 1 гектар. Також тут є тенісний корт, відкритий гриль-станція, винний льох, патіо та гараж.

В основному люксі зроблені склепінчасті дерев'яні стелі, він має дві гардеробні, ванну кімнату та парну. Також є кімната-кінотеатр та ігрова кімната. Тут можна добре відпочивати хоч кожного дня.

Усередині є багато деталей з натуральних матеріалів / Фото VHT Studios

Вражаючий однорівневий проєкт створив архітектор Пол Констант, який має прихильників у районі Чикаго. "У нього власний унікальний стиль. Усі його будинки дуже різні і дуже високої якості", – каже агент з лістингу Керрі МакКормік.

За його словами, будинок приваблює покупців через чудове розташування. Він розміщений за 35 кілометрів на північ від Чикаго. Окрім того, перевагою будинку є те, що він великий та має подвір'я. Попит на таку нерухомість зріс після пандемії.

Озеленене подвір'я з відпочинковою зоною / Фото VHT Studios