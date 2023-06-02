Задняя часть дома – это современная пристройка из черных вертикальных досок, бассейном под открытым небом и прекрасным газоном. И это лишь несколько лучших черт квартиры.

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Интересное сочетание прошлого и настоящего

"No.33 станет отличным семейным домом, но он также может подойти прихотливому покупателю постарше, поскольку три из четырех спален и несколько жилых зон, включая кухню, расположенные на первом этаже", – говорит агент по недвижимости Джон Леннард.

Современная пристройка позади / Фото Realestate

В новой части дома есть подогрев пола, европейская техника, а также многочисленные внутренние и внешние развлекательные зоны. Рядом обустроен большой гараж, что тоже преимущество.

Новая белая кухня / Фото Realestate

Агент по продажам делится, что для него жемчужиной в доме есть комната для родителей. "Эта зона включает просторную спальню, экзотическую ванную комнату, балкон с видами на Сэнди-Бэй и Батери-Пойнт", – отмечает Леннард.

Семейный дом расположен в престижном районе престижного пригорода. Деловой и торговый центр расположены совсем рядом, как и одна из лучших школ.

"Такие дома, как этот, в таком оживленном месте, модернизированы по этому исключительному стандарту, с такими большими зонами отдыха под открытым небом редко появляются на рынке", – говорит агент по недвижимости.

Бассейн погоды / Фото Realestate

Дом появился на рынке в категории "Предложения свыше 2,8 миллиона долларов".