Задня частина будинку – це сучасна прибудова з чорних вертикальних дощок, басейном просто неба та чудовим газоном. І це лише кілька найкращих рис помешкання.

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Цікаве поєднання минулого й сучасного

"No.33 стане чудовим сімейним будинком, але він також може підійти вибагливому покупцеві старшого віку, оскільки три з чотирьох спалень і кілька житлових зон, включаючи кухню, розташовані на першому поверсі", – каже агент з нерухомості Джон Леннард.

Сучасна прибудова позаду / Фото Realestate

У новій частині помешкання є підігрів підлоги, європейська техніка, а також численні внутрішні та зовнішні розважальні зони. Поруч облаштований великий гараж, що теж перевага.

Нова біла кухня / Фото Realestate

Агент з продажу ділиться, що для нього перлиною в будинку є кімната для батьків. "Ця зона включає простору спальню, екзотичну ванну кімнату, балкон з краєвидами на Сенді-Бей і Батері-Пойнт", – зазначає Леннард.

Сімейний будинок розташований у престижному районі престижного передмістя. Діловий і торговий центр розташовані зовсім поруч, як і одна з найкращих шкіл.

"Такі будинки, як цей, у такому жвавому місці, модернізовані за цим винятковим стандартом, з такими великими відпочинковими зонами просто неба рідко з'являються на ринку", – каже агент з нерухомості.

Басейн надворі / Фото Realestate

Дім з'явився на ринку в категорії "Пропозиції понад 2,8 мільйона доларів".