Внутренний дизайн этого дома в Калифорнии не в стиле Барбикор. Он продуман до деталей и действительно вдохновляет. Фанатам ярких цветов понравится этот дом, поклонникам розового еще больше.

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Интерьер, который изменит ваше мнение о розовом

Начнём с невероятной розовой гостиной. "Дизайн жизнерадостный, яркий и неожиданный, и он особенно привлекателен, потому что розовый соединили с голубым", – говорит дизайнер интерьера Кендалл Уилкинсон.

Интересно, что дом был построен для развлечений. Его владельцы часто устраивают там благотворительные акции до 100 человек. Во всех главных комнатах есть розовый: в прихожей, гостиной и столовой. Дизайнер говорит, что с помощью роскошного бабл-розового хотела создать вау-эффект. Следует отметить, что ей это удалось.

Роскошный розовый в главных комнатах / Фото Trevor Tondro

В ванной комнате голубой цвет преобладает, а розовый акцентен. Удобное кресло, полотенца и цветы в цвете Барби добавляют изюм в пространство.

А вот кухня, столовая и спальня исполнены уже в совсем других цветах. Вкрапление розового имеет только столовая, в которой преобладает насыщенный синий. Кухня – в основном зеленая, а спальня – серая.

То есть, когда мы отходим от классических развлекательных помещений в доме к частным семейным комнатам, происходит тонкое изменение цвета и атмосферы. Кендалл Уилкинсон говорит, что это намеренно.