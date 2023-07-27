Внутрішній дизайн цього будинку в Каліфорнії точно не в стилі Барбікор. Він продуманий до деталей і справді надихає. Фанатам яскравих кольорів сподобається цей дім, шанувальникам рожевого – ще більше.

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Інтер'єр, який змінить вашу думку про рожевий

Почнемо з неймовірної рожевої вітальні. "Дизайн життєрадісний, яскравий і несподіваний, і він особливо привабливий, бо рожевий поєднали з блакитним", – каже дизайнерка інтер'єру Кендалл Вілкінсон.

Цікаво, що дім збудували для розваг. Його власники часто влаштовують там благодійні акції до 100 осіб. У всіх головних кімнатах є рожевий: у передпокої, вітальні та їдальні. Дизайнерка каже, що за допомогою розкішного бабл-рожевого хотіла створили вау-ефект. Варто зазначити, що їй це вдалося.

Розкішний рожевий у головних кімнатах / Фото Trevor Tondro

У ванній кімнаті блакитний колір переважає, а рожевий є акцентним. Зручне крісло, рушники та квіти в кольорі Барбі додають родзинки у простір.

А от кухня, їдальня та спальня виконані вже в зовсім інших кольорах. Вкраплення рожевого має лише їдальня, в якій переважає насичений синій. Кухня – здебільшого зелена, а спальня – сіра.

Тобто коли ми відходимо від класичних розважальних приміщень у домі до приватних сімейних кімнат, відбувається тонка зміна кольору та атмосфери. Кендалл Вілкінсон каже, що це навмисно.