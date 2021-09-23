Осенью рынок недвижимости активизировался: цены рванули вверх, а на целевых порталах существенно увеличилось количество объявлений о продаже жилья. Всплеск активности наблюдается как со стороны владельцев, так и риелтор. В то же время оживился и спрос со стороны арендаторов и покупателей. По данным Министерства юстиции Украины, только в первом полугодии этого года проведено более 225 000 операций с недвижимостью.

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Как в высокий сезон продать или сдать квартиру, заинтересовать потенциального покупателя или арендатора, вывести объявление в топ и не наткнуться на мошенников рассказала лидер команды качества контента в OLX Недвижимость Юлия Колбаса.

Как можно больше развернутой информации

Чтобы привлечь внимание клиентов, нужна интересная и понятная презентация объекта. Никто не хочет тратить время зря, потому подавайте правдивую и развернутую информацию. Это поможет избежать жалоб и получить больше отзывов от целевой аудитории.

Как указать цену

Для начала – проанализируйте цены в вашем сегменте.

Этот фактор – один из важнейших при выборе, поэтому к вопросу цены стоит подойти с особой точностью.

Указывайте финальную цену за жилье, а не за квадратный метр. Большинство пользователей используют фильтры, сужая цены до приемлемого диапазона. Завышенная стоимость может отсеять потенциальных клиентов. В то же время занижена – станет тревожным звоночком для осторожных покупателей и арендаторов, ведь часто этот прием применяют мошенники.

Содержательный заголовок

Заголовок должен быть кратким, но четко характеризовать объект. Так он привлечет больше внимания, чем абстрактное сообщения.

Обязательно укажите:

количество комнат,

общую площадь,

название ЖК (если квартира в современной застройке),

район,

улицу,

состояние помещения (с ремонтом / техникой или без, один месяц до сдачи дома),

другие ключевые слова, которые влияют на выдачу в поисковике.

Не стоит использовать эмоциональные заголовки, например "Срочно" или "Последний шанс". Такой стиль характерен для мошенников, чтобы подтолкнуть на быстрые и необдуманные действия.

Качественные фото

Добавьте реальные фото / Фото Pexels

Внешний вид объекта не менее важен чем цена. Очень часто фотографии в объявлении выступают эмоциональным "крючком", из-за которого происходит покупка или аренда. В то же время некачественные фотографии могут стать фильтром, после которого предложение отсеивается. Чем больше фотографий вы загрузите, тем лучше. Так клиент рассмотрит ваш вариант с разных ракурсов.

На фото важно показать:

планировку квартиры и этажа;

дом / ЖК извне;

вид из окна;

состояние подъезда;

качество ремонта / бытовую технику (если они есть);

кухню;

комнаты;

санузлы.

Не стоит добавлять фото с 3D-визуализация ремонта и интерьера, которых еще не существует – это вызывает недоверие и создает эффект ложного ожидания. Лучше всего подойдут горизонтальные фото, сделанные при хорошем освещении без лишних вещей и людей в кадре.

Описание объекта

Добавьте план помещения / Фото Pexels

Описание жилья должно содержать максимум полезной информации:

Этаж, количество комнат, общую и жилую площадь, состояние ремонта, дома, подъезда и лифтов.

Описание окружающей инфраструктуры, наличие детских садов, школ, вузов, поликлиник, аптек, ТРЦ, супермаркетов, парковок и тому подобное.

Описание, особенно для аренды, должно акцентироваться на потребностях целевой аудитории. Если вы хотите видеть арендаторами студентов – акцентируйте на ВУЗ, торговых центрах, кинотеатрах. Если семьи с детьми – садики и школы, медицинские учреждения, супермаркеты, парки и детские площадки.

Безопасность сделок по недвижимости

Современные платформы объявлений работают так, чтобы отсеивать мошенников. Но не всегда это возможно сделать быстро и в срок. Для этого существует модерация объявлений.

Чтобы ваше объявление прошло модерацию и его увидели пользователи, соблюдайте правила размещения. Указывайте полное название населенного пункта, реальную стоимость и описание объекта и своевременно отключите объявления, если недвижимость уже сдана или продана.

Важно правильно указать рубрику и тип объекта, а также избегать дублирования недвижимости в различных категориях. В таком случае его могут отключить и удалить с сайта.