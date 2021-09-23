Восени ринок нерухомості активізувався: ціни стрибнули вгору, а на цільових порталах суттєво збільшилася кількість оголошень щодо продажу житла. Сплеск активності спостерігається як з боку власників, так і рієлтор. Водночас пожвавився й попит з боку орендарів та покупців. За даними Міністерства юстиції України, тільки у першому півріччі цього року проведено понад 225 тисяч операцій з нерухомістю.

Як у високий сезон продати чи здати квартиру, зацікавити потенційного покупця чи орендаря, вивести оголошення у топ і не наткнутися на шахраїв розповіла лідер команди якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса.

Якомога більше розгорнутої інформації

Щоб привернути увагу клієнтів, потрібна цікава та зрозуміла презентація об’єкта. Ніхто не хоче витрачати час марно, тому подавайте правдиву й розгорнуту інформацію. Це допоможе уникнути скарг та отримати більше відгуків від цільової аудиторії.

Як вказати ціну

Для початку – проаналізуйте ціни у вашому сегменті.

Цей фактор – один з найважливіших під час вибору, тому до питання ціни варто підійти з особливою точністю.

Вказуйте фінальну ціну за житло, а не за квадратний метр. Більшість користувачів застосовують фільтри, звужуючи ціни до прийнятного діапазону. Завищена вартість може відсіяти потенційних клієнтів. Водночас занижена – стане дзвіночком для обережних покупців й орендарів, адже часто цей прийом застосовують шахраї.

Змістовний заголовок

Заголовок має бути коротким, але чітко характеризувати об'єкт. Так він приверне більше уваги, ніж абстрактне повідомлення.

Обов'язково зазначте:

кількість кімнат,

загальну площу,

назву ЖК (якщо квартира в сучасній забудові),

район,

вулицю,

стан приміщення (з ремонтом/технікою чи без, один місяць до здачі будинку тощо),

інші ключові слова, які впливають на видачу в пошуковику.

Не варто використовувати емоційні заголовки, наприклад "Терміново" чи "Останній шанс". Такий стиль характерний для шахраїв, щоб підштовхнути на швидкі та необмірковані дії.

Якісні фото

Додайте реальні фото / Фото Pexels

Зовнішній вигляд об'єкту не менш важливий за ціну. Дуже часто світлини в оголошенні виступають емоційним "гачком", через який відбувається покупка або оренда. Водночас неякісні світлини можуть стати фільтром, після якого пропозиція відсіюється. Чим більше фотографій ви завантажите, тим краще. Так клієнт розгляне ваш варіант з різних ракурсів.