Восени ринок нерухомості активізувався: ціни стрибнули вгору, а на цільових порталах суттєво збільшилася кількість оголошень щодо продажу житла. Сплеск активності спостерігається як з боку власників, так і рієлтор. Водночас пожвавився й попит з боку орендарів та покупців. За даними Міністерства юстиції України, тільки у першому півріччі цього року проведено понад 225 тисяч операцій з нерухомістю.
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Як у високий сезон продати чи здати квартиру, зацікавити потенційного покупця чи орендаря, вивести оголошення у топ і не наткнутися на шахраїв розповіла лідер команди якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса.
Якомога більше розгорнутої інформації
Щоб привернути увагу клієнтів, потрібна цікава та зрозуміла презентація об’єкта. Ніхто не хоче витрачати час марно, тому подавайте правдиву й розгорнуту інформацію. Це допоможе уникнути скарг та отримати більше відгуків від цільової аудиторії.
Як вказати ціну
Цей фактор – один з найважливіших під час вибору, тому до питання ціни варто підійти з особливою точністю.
Вказуйте фінальну ціну за житло, а не за квадратний метр. Більшість користувачів застосовують фільтри, звужуючи ціни до прийнятного діапазону. Завищена вартість може відсіяти потенційних клієнтів. Водночас занижена – стане дзвіночком для обережних покупців й орендарів, адже часто цей прийом застосовують шахраї.
Змістовний заголовок
Заголовок має бути коротким, але чітко характеризувати об'єкт. Так він приверне більше уваги, ніж абстрактне повідомлення.
Обов'язково зазначте:
- кількість кімнат,
- загальну площу,
- назву ЖК (якщо квартира в сучасній забудові),
- район,
- вулицю,
- стан приміщення (з ремонтом/технікою чи без, один місяць до здачі будинку тощо),
- інші ключові слова, які впливають на видачу в пошуковику.
Не варто використовувати емоційні заголовки, наприклад "Терміново" чи "Останній шанс". Такий стиль характерний для шахраїв, щоб підштовхнути на швидкі та необмірковані дії.
Якісні фото
Додайте реальні фото / Фото Pexels
Зовнішній вигляд об'єкту не менш важливий за ціну. Дуже часто світлини в оголошенні виступають емоційним "гачком", через який відбувається покупка або оренда. Водночас неякісні світлини можуть стати фільтром, після якого пропозиція відсіюється. Чим більше фотографій ви завантажите, тим краще. Так клієнт розгляне ваш варіант з різних ракурсів.
На фото важливо показати:
- планування квартири та поверху;
- будинок/ЖК ззовні та прибудинкову територію;
- вигляд з вікна;
- стан під`їзду;
- якість ремонту/побутову техніку (якщо вони є);
- кухню;
- кімнати;
- санвузли.
Не варто додавати фото з 3D-візуалізаціями ремонту та інтер'єру, яких ще не існує – це викликає недовіру і створює ефект оманливого очікування. Найкраще підійдуть горизонтальні фото, зроблені при гарному освітленні без зайвих речей та людей у кадрі.
Опис об'єкту
Додайте план помешкання / Фото Pexels
Опис житла повинен містити максимум корисної інформації:
- Поверх, кількість кімнат, загальну та житлову площу, стан ремонту, будинку, під'їзду і ліфтів.
- Опис навколишньої інфраструктури, наявність дитячих садків, шкіл, ВНЗ, поліклінік, аптек, ТРЦ, супермаркетів, парковок тощо.
Опис, особливо для оренди, має акцентувати на потребах цільової аудиторії. Тобто, якщо ви бажаєте бачити орендаторами студентів – акцентуйте на ВНЗ, торговельних центрах, кінотеатрах. Якщо сім’ї з дітьми – садочки та школи, медичні заклади, супермаркети, парки та дитячі майданчики.
Безпека угод з нерухомості
Сучасні платформи оголошень працюють так, щоб відсіювати шахраїв. Адже не завжди можливо це зробити швидко та вчасно. Для цього існує модерація оголошень.
Щоб ваше оголошення пройшло модерацію і його побачили користувачі, дотримуйтесь правил розміщення. Вказуйте повну назву населеного пункту, реальну вартість та опис об’єкта і своєчасно деактивуйте оголошення, якщо нерухомість вже здано чи продано.
Важливо правильно зазначити рубрику та тип об’єкта, а також уникати дублювання нерухомості в різних категоріях. У такому випадку його можуть деактивувати та видалити з сайту.