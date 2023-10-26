Спокойная среда, несомненно, будет способствовать улучшению сна и поможет вам восстановиться после тяжелого рабочего дня. А в создании общей атмосферы в комнате важную роль играют цвета. Если подберете правильные, то обязательно добьетесь желаемого результата.
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Землисто-розовый
Спальня с бледно-розовыми стенами / Фото Farrow & Ball
Светло-коричневый
Спальня в темных тонах / Фото Clay Grier
Синий
Все оттенки синего считают успокаивающими / Фото Future
Нежно-розовый
Светлые пастельные тона вызывают чувство покоя.
Шалфей
Один из самых популярных оттенков 2023 года / Фото Future