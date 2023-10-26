Спокійне середовище, безсумнівно, сприятиме покращенню сну, а також допоможе вам відновитися після важкого робочого дня. А в створенні загальної атмосфери в кімнаті важливу роль відіграють кольори. Якщо підберете правильні, то обов’язково досягнете бажаного результату.
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Землисто-рожевий
Спальня з блідо-рожевими стінами / Фото Farrow & Ball
Світло-коричневий
Спальня в темних тонах / Фото Clay Grier
Синій
Усі відтінки синього вважають заспокійливими / Фото Future
Ніжно-рожевий
Світлі пастельні тони викликають відчуття спокою / Фото Kitesgrove
Шавлія
Один із найпопулярніших відтінків 2023 року / Фото Future