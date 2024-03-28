Специальное имущественное право ввели в Украине в 2022 году. Оно создано, чтобы защитить права инвесторов от ненадежного застройщика, и определяет оборот объектов недвижимости. То есть специальное имущественное право делает первичный рынок безопасным для инвестиций.

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Какие преимущества специального имущественного права

Специальное имущественное право в Украине только развивается. Главные преимущества его действия на рынке следующие:

регистрация специального имущественного права защищает права инвестора;

специальное имущественное право устанавливает прозрачность на рынке недвижимости;

благодаря праву минимизируются риски мошенничества;

процесс купли-продажи на основе специального имущественного права становится проще и быстрее;

специальное имущественное право работает на перспективу, ведь его можно регистрировать на будущие объекты;

на основе этого права обеспечивают четкий правовой статус объектов на первичном рынке.

Как зарегистрировать специальное имущественное право

Специальное имущественное право на каждый запланированный или еще не построенный объект фиксируют в в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Для этого каждый будущий объект надо зарегистрировать как часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Продать собственность застройщик сможет только тогда, когда его введут в эксплуатацию. Это стимулирует строительные компании завершить строительство.