Что такое специальное имущественное право: все преимущества и как можно зарегистрировать
Источник:Flombu
Специальное имущественное право является разновидностью имущественного права на будущие объекты недвижимости или те, что в процессе возведения. Если застройщик планирует продавать объекты, на каждый из них он должен зарегистрировать специальное имущественное право.
Специальное имущественное право ввели в Украине в 2022 году. Оно создано, чтобы защитить права инвесторов от ненадежного застройщика, и определяет оборот объектов недвижимости. То есть специальное имущественное право делает первичный рынок безопасным для инвестиций.
Обратите внимание Как обесшумить стены в квартире: профессиональные советы от девелопера
Какие преимущества специального имущественного права
Специальное имущественное право в Украине только развивается. Главные преимущества его действия на рынке следующие:
- регистрация специального имущественного права защищает права инвестора;
- специальное имущественное право устанавливает прозрачность на рынке недвижимости;
- благодаря праву минимизируются риски мошенничества;
- процесс купли-продажи на основе специального имущественного права становится проще и быстрее;
- специальное имущественное право работает на перспективу, ведь его можно регистрировать на будущие объекты;
- на основе этого права обеспечивают четкий правовой статус объектов на первичном рынке.
Как зарегистрировать специальное имущественное право
Специальное имущественное право на каждый запланированный или еще не построенный объект фиксируют в в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Для этого каждый будущий объект надо зарегистрировать как часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
Продать собственность застройщик сможет только тогда, когда его введут в эксплуатацию. Это стимулирует строительные компании завершить строительство.