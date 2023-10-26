Список самых дорогих пригородов постоянно меняется. К примеру, ранее в клуб входил идиллический сиднейский Палм-Бич со средней ценой на недвижимость в 5,98 миллиона долларов. Однако пригород вычеркнули из списка после того, как стоимость жилья упала до нынешнего уровня в 4,8 миллиона долларов.

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Какие пригороды Австралии вошли в клуб самых дорогих

Важным общим преимуществом самых дорогих пригородов является то, что все они имеют связь с гаванью или океаном. В некоторых окрестностях есть прямой доступ к пляжу, а некоторые охватывают незабываемые виды на водоемы. Неудивительно, что город-гавань Сидней доминирует в списке. Именно его пригород является самым дорогим, но "втиснулся" еще Мельбурн.

Итак, первое место в списке поделили пригород Белвью-Гилл и Воклюз на востоке Сиднея. Средняя цена на недвижимость составляет там 9 миллионов долларов США. На второй позиции оказался Вулвич – пригород на нижнем северном берегу Сиднея – со стоимостью 7,5 миллиона долларов.

Третье место занял еще один восточный пригород Тамарама с непосредственным доступом к пляжу. Жилье в среднем там обойдется в 7,425 миллиона долларов. Также в клуб в этом году вошли: Довер-Гайтс, единственное из мельбурнских пригородов Турак, Лонгвиль, Дабл-Бэй, Роуз Бэй, Клонтарф, Бронте и Мосман.

Пригород со средней ценой более 5 миллионов долларов / Данные PropTrack