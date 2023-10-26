Список найдорожчих передмість постійно змінюється. Наприклад, раніше в клуб входив ідилічний сіднейський Палм-Біч з середньою ціною на нерухомість у 5,98 мільйона доларів. Однак передмістя викреслили зі списку після того, як вартість житла впала до нинішнього рівня в 4,8 мільйона доларів.

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Які передмістя Австралії ввійшли до клубу найдорожчих

Важливою спільною перевагою найдорожчих передмість є те, що всі вони мають зв’язок із гаванню чи океаном. В деяких околицях є безпосередній доступ до пляжу, а деякі охоплюють незабутні краєвиди на водойми. Тож не дивно, що місто-гавань Сідней домінує у списку. Саме його передмістя є найдорожчими, але "втиснувся" ще Мельбурн.

Отже, перше місце в списку поділили передмістя Белв’ю-Гілл та Воклюз, що на сході Сіднея. Середня ціна на нерухомість там становить 9 мільйонів доларів США. На другій позиції опинився Вулвіч – передмістя на нижньому північному березі Сіднея – з вартістю 7,5 мільйона доларів.

Третє місце посіло ще одне східне передмістя Тамарама з безпосереднім доступом до пляжу. Житло в середньому там обійдеться в 7,425 мільйона доларів. Також до клубу цьогоріч ввійшли: Довер-Гайтс, єдине з мельбурнських передмість Турак, Лонгвіль, Дабл-Бей, Роуз Бей, Клонтарф, Бронте та Мосман.

Передмістя із середньою ціною понад 5 мільйонів доларів / Дані PropTrack