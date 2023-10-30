Средиземноморский стиль создан под влиянием смеси многих культур: от североафриканской и испанской до тосканской и греческой. Следовательно, он охватывает огромное количество различных образов, например, дизайн может быть прохладный и прибрежный, а может быть насыщенный и текстурированный.
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В любом случае важно помнить, что средиземноморский декор стирает границы между внешним и внутренним пространством. Поэтому не забудьте поставить в комнатах много растений, таких как пальмы, кактусы и душистую герань.
Используйте узорчатую плитку
Португальская плитка / Фото Jake Curtis
Сочетайте солнечные оттенки и плитку на кухне
Средиземноморская кухня / Фото Otto Tiles
Отдавайте предпочтение насыщенным земляным цветам
Оранжевая гостиная / Фото Michael Sinclair
Обратите внимание на сине-белую цветовую гамму
Сине-белая гостиная / Фото Future
Используйте горячие цветочные принты
Очаровательные цветочные обои / Фото Cole & Son Bougainvillea
Выбирайте натуральные материалы
Гостиная с мебелью из натуральных материалов / Фото Oka