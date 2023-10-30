Середземноморський стиль створений під впливом суміші багатьох культур: від північноафриканської та іспанської до тосканської та грецької. Відтак він охоплює величезну кількість різних образів, наприклад, дизайн може бути прохолодний і прибережний, а може бути насичений і текстурований.
Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: як обрати об'єкт та забудовника
У будь-якому випадку важливо пам'ятати, що середземноморський декор стирає межі між зовнішнім і внутрішнім простором. Тому не забудьте поставити в кімнатах багато рослин, таких як пальми, кактуси та запашну герань.
Використайте візерункову плитку
Португальська плитка / Фото Jake Curtis
Поєднуйте сонячні відтінки та плитку на кухні
Середземноморська кухня / Фото Otto Tiles
Віддавайте перевагу насиченим земляним кольорам
Помаранчева вітальня / Фото Michael Sinclair
Зверніть увагу на синьо-білу колірну гаму
Синьо-біла вітальня / Фото Future
Використовуйте гарячі квіткові принти
Чарівні квіткові шпалери / Фото Cole & Son Bougainvillea
Обирайте натуральні матеріали
Вітальня з меблями з натуральних матеріалів / Фото Oka