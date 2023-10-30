Средиземноморский стиль: шесть способов привнести спокойный уют в ваш дом

Декор в средиземноморском стиле придает уюту и спокойствию любому интерьеру. Однако это не только о нейтральных тонах, и тем более не о минималистских схемах. Вы точно будете поражены разнообразием.

Средиземноморский стиль создан под влиянием смеси многих культур: от североафриканской и испанской до тосканской и греческой. Следовательно, он охватывает огромное количество различных образов, например, дизайн может быть прохладный и прибрежный, а может быть насыщенный и текстурированный.

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В любом случае важно помнить, что средиземноморский декор стирает границы между внешним и внутренним пространством. Поэтому не забудьте поставить в комнатах много растений, таких как пальмы, кактусы и душистую герань.

Используйте узорчатую плитку

Португальская плитка / Фото Jake Curtis

Сочетайте солнечные оттенки и плитку на кухне

Средиземноморская кухня / Фото Otto Tiles

Отдавайте предпочтение насыщенным земляным цветам

Оранжевая гостиная / Фото Michael Sinclair

Обратите внимание на сине-белую цветовую гамму

Сине-белая гостиная / Фото Future

Используйте горячие цветочные принты

Очаровательные цветочные обои / Фото Cole & Son Bougainvillea

Выбирайте натуральные материалы

Гостиная с мебелью из натуральных материалов / Фото Oka