Спортзалы, мастерские и пабы: как люди со всего мира меняют назначение гаражей

Пандемия побудила владельцев домов пересмотреть функцию гаража. Оказалось, что легкий ремонт этого помещения способен превратить его в уютное место для хобби и отдыха.

Из-за закрытых общественных пространств и благодаря освободившемуся графику, эти люди смогли реализовать свои давние мечты. Теперь они владельцы недвижимости со спортзалами, художественными мастерскими и даже целыми пабами.

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Некоторые из этих преобразований появились из-за необходимости расширить жилое пространство, другие – были обусловлены необходимостью безопасно проводить время со своими друзьями.

Из гаража в мастерскую

Теперь Том Вест может творить при солнечном свете / Фото The Wall Street Journal

Более 20 лет, финансовый советник Том Вест проводил свободное время за рисованием. Для этого человек обустроил себе тесный угол в подвале. Рядом располагалась печь, стиральная машинка и сушилка – вспоминает Том. Все это время у него была только одна мечта – превратить свой гараж в художественную студию.

Локдаун помог мужчине выделить время на реализацию его мечты. Он и его жена Энн потратили около 150 тысяч долларов, чтобы превратить полуразрушенный гараж в залитую светом художественную студию.

Комната велосипедиста

Гараж для авто превратился в гараж для велосипедов / Фото The Wall Street Journal

Деннис Клаезер – заядлый велосипедист, который превратил один из двух гаражей в специально обустроенную велосипедную комнату. Кроме этого, пространство оказалось удобным для развлечений и посиделок с друзьями.

Денис и его жена наняли архитектурную студию, которая помогла им реконструировать пространство. Прежде всего они сняли гаражные ворота и заменили их дверью, добавили газовый камин и установили потолочные балки из дерева. Следующим шагом стало покрытие бетонных полов виниловой плиткой. Это помогло устранить атмосферу холодного гаража.

Гараж для авто превратился в гараж для велосипедов / Фото The Wall Street Journal

Поскольку одним из основных назначений бывшего гаража стало хранения велосипедов – стены были специально укреплены, чтобы выдержать стойки с 6-ю велосипедами Денниса.

Гараж – комната для обучения и тренировки родителей

Пространство делалось по образцу комнат для обучения в дошкольных учреждениях / Фото The Wall Street Journal

Джош и Джульетта Фридман ни разу не использовали свой гараж для машин. Поэтому, когда дошкольные учреждения закрылись на время пандемии, пара решила превратить пустое помещение в комнату для обучения своих детей.

Студия, которая работала с пространством, добавила сюда белые и серые шкафчики, стеллажи, книжные полки, детские стулья и столы. Чтобы обеспечить пространство естественным светом, дизайнеры добавили панорамные окна и раздвижную стеклянную дверь.

Тренажер в гараже – отличный способ сэкономить пространство в доме / Фото The Wall Street Journal

Другая часть гаража была преобразована в тренажерный зал с беговой дорожкой, зоной для йоги и телевизором.

Домашний ресторан для друзей

Паб в гараже / Фото The Wall Street Journal

Эта история началась со скуки. Оставшись на домашней изоляции, Рич Джойс решил переставить телевизор в свой гараж. Впоследствии пространство "наполнилось" деревянным баром, автоматом для игры в пинбол и табличкой с надписью "Бар и гриль Джойс". На все обновления Рич потратил около 5 тысяч долларов. Все ремонтные работы Джойс выполнил самостоятельно. Он построил черновой пол, застелив его ламинатом, добавил окна, чтобы улучшить вентиляцию и вырезал новые двери в боковой части помещения. Стены облицевал кедровыми панелями.

Теперь каждую пятницу вечером его друзья собираются в гараже, который никогда до этого не использовался для парковки авто.

В пабе невозможно рассчитаться деньгами. Посетители приносят с собой напитки, чтобы поделиться ими с другими.