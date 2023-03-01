Сколько служат холодильники: все, что нужно знать о долговечности кухонной техники

Кухонной техникой люди пользуются каждый день. Однако мало кто задумывается, сколько может прослужить холодильник, микроволновка или духовка.

Многие факторы определяют, как долго служит кухонная техника. В частности, как часто вы ими пользуетесь, какую марку выбрали и насколько хорошо их обслуживаете.

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Насколько долговечна кухонная техника

Эксперты рассказывают, что холодильники могут служить от 14 до 27 лет. Морозильные камеры, как правило, меньше – от 12 до 20 лет. Ваша духовка, вероятно, выйдет из строя через 12 – 15 лет.

Микроволны работают меньше всего – от семи до девяти лет. А посудомоечная машина должна работать примерно 9 – 11 лет.

Стоит ли пользоваться старой техникой

Старшие холодильники потребляют немного больше энергии, но это не касается посудомоечных машин, духовок, кухонных плит и другого.

Старый холодильник, использующий фреон, может потреблять на 75% больше энергии, чем современная, энергоэффективная модель,

– рассказывает эксперт Фиби Найт.

Кроме того, если есть утечка из герметичной системы, холодильник нужно будет периодически дозаправлять фреоном. Поскольку вещество небезопасно для человека, это должен делать только квалифицированный специалист.

Однако модернизировать другую кухонную технику, по всей вероятности, не стоит. Для многих людей экономия средств не оправдывает новую покупку.