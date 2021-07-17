В США предложили поселиться возле Джей Ло: как это возможно и сколько стоит

В США выставили на продажу дом по соседству с известной певицей Дженнифер Лопес. Имение расположено в районе Уотер-Милл округа Саффолк (штат Нью-Йорк).

Стать соседями знаменитости можно за 12 миллионов долларов (327 миллионов гривен). Как выглядит объект недвижимости – смотрите далее.

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Что известно о недвижимости

Роскошный дом площадью 930 квадратных метров располагается в одном из поселков в районе Уотер-Милл округа Саффолк. Особняк покрыт кедровой черепицей. Внутри есть восемь спальных комнат, ванные комнаты, гардеробные, кинотеатр, тренажерный зал. Также в доме есть терраса с выходом к бассейну.

Дизайн дома выполнен в светлых оттенках. В нем расставлены яркие акценты – синие стулья и кресла.

Цена недвижимости – 12 миллионов долларов / Фото Bespoke Realty

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Как выглядит дом по соседству с имением Джей Ло / Фото Bespoke Realty: