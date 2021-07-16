За пентхаус знаменитости хотят получить 21,5 миллиона долларов (585,3 миллиона гривен). Как он выглядит – смотрите далее.

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Что известно о роскошной недвижимости в Нью-Йорке

Пентхаус расположен в историческом здании, которое было построено в 1908 году. В нем есть четыре спальни, шесть ванных комнат, большая гостиная и библиотека с дровяным камином. А из панорамных окон шикарного объекта открывается вид на Центральный парк. В апартаментах есть отдельная кухня шеф-повара, зал для завтраков и винный погреб. В угловом люксе – своя просторная спальня и гостиная с двумя гардеробными и ванной из мрамора.

Звезды решили избавиться от пентхауса на Манхэттене / Фото The Grosby Group/BACKGRID

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Что особенного у звездного жилья

Резиденция голливудской четы продается с сервисом с полным спектром услуг: еда, уборка, лифт. Новые владельцы получат персонального менеджера. Ежемесячно они будут оплачивать 21 тысячу долларов (572 тысячи гривен) за проживание и услуги.

Как выглядит пентхаус Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс / Фото The Grosby Group/BACKGRID: