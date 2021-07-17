Стати сусідами знаменитості можна за 12 мільйонів доларів (327 мільйонів гривень). Як виглядає об'єкт нерухомості – дивіться далі.
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Що відомо про нерухомість
Розкішний будинок площею 930 квадратних метрів розташовується в одному з селищ в районі Вотер-Мілл округу Саффолк. Особняк покритий кедровою черепицею. Всередині є вісім спальних кімнат, ванні кімнати, гардеробні, кінотеатр, тренажерний зал. Також у будинку є тераса з виходом до басейну.
Ціна нерухомості – 12 мільйонів доларів / Фото Bespoke Realty
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Як виглядає будинок по сусідству з маєтком Джей Ло / Фото Bespoke Realty: