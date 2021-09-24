Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Операцию планируют завершить до 27 сентября.

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Федеральная окружная судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерству юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе. Ранее в упомянутом здании располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо. Сума сделки – 23,3 миллиона долларов.

С этим зданием связано более 425 000 долларов долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине. Остальные средства американское правительство разместит на депозит.

Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства по делу о наложении ареста, – говорится в решении.

Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел дом в Далласе и еще 2 объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.