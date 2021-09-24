Згідно з судовими документами, техаська компанія Centurion American погодилася викупити будівлю за 23,3 мільярда доларів. Операцію планують завершити до 27 вересня.

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Федеральна окружна суддя США Марсія Кук 22 вересня задовольнила клопотання Міністерству юстиції і дозволила компанії Коломойського продати будівлю в Далласі. Раніше у згаданій будівлі розташовувалася компанія Electronic Data Systems, заснована колишнім кандидатом у президенти США Россом Перо. Сума угоди – 23,3 мільйона доларів.

Із цією будівлею пов'язано понад 425 тисяч доларів боргу податку на нерухомість, пені та виплат місцевій громаді. Решту коштів американський уряд розмістить на депозит.

Суд вважає, що проміжний продаж майна необхідний і доречний для збереження вартості майна до завершення провадження у справі про накладення арешту, – йдеться у рішенні.

Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського в тому, що він придбав будинок в Далласі та ще 2 об'єкти в штатах Кентуккі і Огайо на кошти, виведені з "Приватбанку" в Україні.