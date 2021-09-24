В США продадут недвижимость Коломойского: полученные средства пойдут на погашение долгов

Власти США разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе. Планируется, что вырученные от продажи недвижимости средства будут направлены на погашение долгов.

Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Операцию планируют завершить до 27 сентября.

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Федеральная окружная судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерству юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе. Ранее в упомянутом здании располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо. Сума сделки – 23,3 миллиона долларов.

С этим зданием связано более 425 000 долларов долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине. Остальные средства американское правительство разместит на депозит.

Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства по делу о наложении ареста, – говорится в решении.

Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел дом в Далласе и еще 2 объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.