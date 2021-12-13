Известно, что имение Bel Air площадью 10 гектаров, которое является самой большой по площади недвижимостью не только в Лос-Анджелесе, но и в США, должно было уйти с молотка за сумму 500 миллионов долларов. Однако из-за необходимости как можно скорее продать дом, стоимость существенно снизилась.

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Что известно о самом дорогом доме в США

Сейчас для реализации дома застройщики ищут агентов, специализирующихся на продажах элитной недвижимости.

Мы все еще определяемся с ценой, но ожидаем, что она составит около 250 миллионов долларов. Наша цель – провести продуманный процесс продаж, чтобы получить максимальную выгоду от небольшой группы людей в мире, которые могут купить такую ​​собственность,

– заявил менеджер компании-застройщика Crestlloyd Лоуренс Перкинс.

Сначала Bel Air должен был стать самым дорогим домом, проданным не только в Америке, но и в мире, но эти планы рассыпались после того, как застройщик Нил Ниами, владелец компании Crestlloyd, подал заявление о банкротстве и остановил продажу в октябре из-за спора между ним и кредитором.

Ниами, известный как "король мега-поместий Лос-Анджелеса", подал заявление в суд по защите от банкротства после того, как объявил дефолт из-за долга перед Hankey Capital в размере 106 миллионов долларов.

Как выглядит самый большой и самый дорогой дом в США – Видео с канала ProducerMichael

Девелопер купил The One в 2012 году, собираясь построить "самый грандиозный дом в США". В 2017 году работы были остановлены из-за ряда финансовых и строительных проблем. В конце концов Ниами не смог ни закончить строительство, ни найти нового покупателя, который закончил бы проект.

Что есть в имении

На старте строительства планировалось, что здесь разместят не менее 20 спален, однако в результате их сделали только 9. Имение включает боулинг, частный кинотеатр, ночной клуб, сигарные комнаты, несколько бассейнов, джакузи, салон красоты, библиотеку, тренажерный зал и подземный двухэтажный гараж. Дом украшен рядом произведений искусства.