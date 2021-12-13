Відомо, що маєток Bel Air площею 10 гектарів, який є найбільшою за площею нерухомістю не лише у Лос-Анджелесі, але й у США, повинен був піти з молотка за суму 500 мільйонів доларів. Проте через необхідність якомога швидше продати будинок, вартість суттєво знизиться.

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Що відомо про найдорожчий будинок у США

Зараз для реалізації будинку забудовники шукають агентів, які спеціалізуються на продажах елітної нерухомості.

Ми все ще визначаємося з ціною, але очікуємо, що вона складе близько 250 мільйонів доларів. Наша мета – провести продуманий процес продажу, щоб отримати максимальну вигоду від невеликої групи людей у ​​світі, які можуть купити таку власність,

– заявив менеджер компанії-забудовника Crestlloyd Лоуренс Перкінс.

Спочатку Bel Air мав стати найдорожчим будинком, проданим не лише в Америці, а й у світі, але ці плани розсипалися після того, як забудовник Ніл Ніамі, власник компанії Crestlloyd, подав заяву про банкрутство і зупинив продаж у жовтні через суперечку між ним та кредитором.

Ніамі, відомий як "король мега-маєтків Лос-Анджелеса", подав заяву до суду щодо захисту від банкрутства після того, як оголосив дефолт через борг перед Hankey Capital у розмірі 106 мільйонів доларів.

Як виглядає найбільший та найдорожчий будинок в США – Відео з каналу ProducerMichael

Девелопер купив The One у 2012 році, збираючись побудувати "найграндіозніший будинок у США". У 2017 році роботи було зупинено через низку фінансових та будівельних проблем. Зрештою Ніамі не зміг ні закінчити будівництво, ні знайти нового покупця, який би закінчив проєкт.

Що є у маєтку

На старті будівництва планувалося, що тут розташують не менше 20 спалень, однак у результаті їх зробили лише 9. Маєток включає боулінг, приватний кінотеатр, нічний клуб, сигарні кімнати, кілька басейнів, джакузі, салон краси, бібліотеку, тренажерний зал та підземний двоповерховий гараж. Будинок прикрашений низкою творів мистецтва.

Маєток розташований з видом на вершину пагорба на басейн Лос-Анджелеса та Тихий океан / Фото Los Angeles Times

У недавніх планах Ніамі було влаштувати в маєтку розважальний центр, здавати його в оренду для зйомок шоу та фільмів, щоб отримувати прибуток, проте й цей план провалився – кредитор навідріз відмовився давати добро на будь-яку оренду до завершення будівництва.

Ремонт та оздоблення недобудованого будинку може коштувати новим власникам 10 мільйонів доларів та зайняти майже рік. Крім цього, експерти переконані, що 250 мільйонів доларів – занадто висока ціна для цього маєтку та прогнозують, що його буде продано максимум за 164 мільйонів доларів.