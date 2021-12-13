В США продадут самое большое поместье страны: сколько оно стоит
Источник:Los Angeles Times
Самый большой дом в США будет продан на аукционе в январе. Застройщик Нил Ниами купил эту недвижимость в 2012 году и планировал превратить ее в самый дорогой дом в мире, однако погряз в долгах.
Известно, что имение Bel Air площадью 10 гектаров, которое является самой большой по площади недвижимостью не только в Лос-Анджелесе, но и в США, должно было уйти с молотка за сумму 500 миллионов долларов. Однако из-за необходимости как можно скорее продать дом, стоимость существенно снизилась.
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Что известно о самом дорогом доме в США
Сейчас для реализации дома застройщики ищут агентов, специализирующихся на продажах элитной недвижимости.
Мы все еще определяемся с ценой, но ожидаем, что она составит около 250 миллионов долларов. Наша цель – провести продуманный процесс продаж, чтобы получить максимальную выгоду от небольшой группы людей в мире, которые могут купить такую собственность,
– заявил менеджер компании-застройщика Crestlloyd Лоуренс Перкинс.
Сначала Bel Air должен был стать самым дорогим домом, проданным не только в Америке, но и в мире, но эти планы рассыпались после того, как застройщик Нил Ниами, владелец компании Crestlloyd, подал заявление о банкротстве и остановил продажу в октябре из-за спора между ним и кредитором.
Ниами, известный как "король мега-поместий Лос-Анджелеса", подал заявление в суд по защите от банкротства после того, как объявил дефолт из-за долга перед Hankey Capital в размере 106 миллионов долларов.
Как выглядит самый большой и самый дорогой дом в США – Видео с канала ProducerMichael
Девелопер купил The One в 2012 году, собираясь построить "самый грандиозный дом в США". В 2017 году работы были остановлены из-за ряда финансовых и строительных проблем. В конце концов Ниами не смог ни закончить строительство, ни найти нового покупателя, который закончил бы проект.
Что есть в имении
На старте строительства планировалось, что здесь разместят не менее 20 спален, однако в результате их сделали только 9. Имение включает боулинг, частный кинотеатр, ночной клуб, сигарные комнаты, несколько бассейнов, джакузи, салон красоты, библиотеку, тренажерный зал и подземный двухэтажный гараж. Дом украшен рядом произведений искусства.
Имение расположено с видом на вершину холма на бассейн Лос-Анджелеса и Тихий океан / Фото Los Angeles Times
Недавние планы Ниами предполагали обустройство в имении развлекательного центра, который можно было бы сдавать его в аренду для съемок шоу и фильмов, чтобы получать прибыль. Однако и этот план провалился – кредитор отказался давать добро на любую аренду до завершения строительства.
Ремонт и отделка недостроенного дома может обойтись новым владельцам в 10 миллионов долларов и занять почти год. Кроме этого, эксперты убеждены, что 250 миллионов долларов – слишком высокая цена для этого имения и прогнозируют, что он будет продан максимум за 164 миллиона долларов.